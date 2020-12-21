MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-0 Kayserispor

Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak ligdeki yenilmezliğini 4 maça çıkardı.

Ev sahibi takım 37. dakikada Amilton ve 40. dakikada Fredy’nin golleriyle 3 puana uzandı.

Kayserispor ise maçta 2 kez topu filelere göndermesine rağmen VAR’a takıldı. Pedro Henrique’nin 66 ve 70. dakikalarda bulduğu goller faul ve ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Geride kalan dakikalarda ise skor değişmedi. Bu sonucun ardından Antalyaspor 17 puana yükselirken, Kayserispor 10 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Kayserispor, perşembe günü sahasında Konyaspor ile; Antalyaspor ise aynı deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kayserispor Kulübü ise karşılaşmanın ardından VAR’a tepki olarak bu görseli paylaştı.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir

FT Antalyaspor: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Sidney Sam (Hakan Özmert dk. 80), Amilton (Gökdeniz Bayrakdar dk. 88), Podolski (Eren Albayrak dk. 80), Jahovic (Orgill dk. 64)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik, Mevlüthan Ekelik, Omar İmeri, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kayserispor: Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Aziz Behich, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Zoran Kvrzic (İlhan Parlak dk. 67), Aaron Lennon, Pedro Henrigue, Joseph Attamah, Manuel Fernandes (Gustavo dk. 46), Denis Alibec (Kanga dk. 46)

Yedekler: İsmail Çipe Oğuzhan Çapar, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Adem Doğan, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Amilton (dk. 37), Fredy (dk. 39) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sidney Sam, Amilton, Nuri Şahin, Naldo (FT Antalyaspor), Gustavo Campanharo (Kayserispor)