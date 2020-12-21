SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Maç sonrası akılalmaz kaza… Görevli hayatını kaybetti

Lorient ile Rennes arasında oynanan maçın ardından akılalmaz bir olay yaşandı.

Güncellenme: 08:31, 21/12/2020
Haberler Fransa Ligue 1
Maç sonrası akılalmaz kaza… Görevli hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı.

Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı.

Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABER Tükürük skandalı sonrası Thuram`a rekor ceza Tükürük skandalı sonrası Thuram`a rekor ceza

fransa lorient rennes
Yayınlanma Tarihi:07:51,