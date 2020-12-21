Lille PSG ile berabere kaldı haftayı lider tamamladı

Fransa Ligue 1’de 16. haftanın en önemli maçında Lille ile PSG karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Lille bu sonuçla puanını 33’e yükseltip bu haftayı da averajla lider kapattı. Ev sahibinde Zeki Çelik ve Burak Yılmaz 90 dakika, Yusuf Yazıcı ise 61 dakika sahada kaldı.

Haftaya lider giren Lille bu sonuçla puanını 33’e yükseltip, Lyon’un averajla önüne geçerek haftayı zirvede tamamladı.

Neymar’dan yoksun mücadele eden PSG ise 32 puanla 3. sırada yer aldı.

Lille’de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı zorlu mücadeleye 11’de başladı. Burak ve Zeki 90 dakika sahada kalırken, Yusuf ise 61. dakikada yerini David’e bıraktı.

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