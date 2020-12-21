Hüseyin Çimşir’in Erzurumspor’daki görevi 4 maç sürdü

Süper Lig’in son sırasında yer alan Erzurumspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir dönemi 4 maç sonunda bitti! Mehmet Özdilek’in ayrılığı sonrasında takımın başına geçen Çimşir, Erzurumspor’un başında çıktığı 4 maçta da puan alamadı ve gol atamadı.

Hüseyin Çimşir yaptığı ilk açıklamada, “Talep yönetimden geldi, biz de kabul ettik. Herhalde tercihlerini oyuncu grubundan yana kullandılar” ifadelerini kullandı.

Ligin 13. haftasında Beşiktaş’ta 4-0 yenilen mavi-beyazlı ekip, Çimşir ile çıktığı diğer 3 maçta ise Konyaspor’a 2-0, Hatayspor’a 3-0 ve Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Erzurumspor 13 maç sonunda 9 puan toplayarak ligin 21. sırasında yer alıyor.

“ARKADAŞLARLA YOLLARI AYIRACAĞIZ”

Beşiktaş maçından sonra bazı futbolcularla yolların ayrılacağını belirten Çimşir, ”4 maçtır mağlup oluyoruz. Daha gol atamadık. Maç itibarıyla bakıldığında 60 dakika Beşiktaş’a pozisyon vermedik, net pozisyonlar bulduk. Penaltıdan sonra yazla kış gibi oluyor, bir anda her şey tersine dönüyor. Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor, burası Süper Lig. Bazılarının aynada kendine bakması gerekiyor. Denizlispor maçıyla beraber bazı oyuncularla yolları ayırmak zorundayız. Bazılarının kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Bazılarını aramızdan ayırmak gerekiyor, bu kulübe aidiyet hissetmeyen oyuncularla en kısa sürede yolları ayırmalıyız. Şapkayı önümüze koymalıyız. Aynı duyguyu hissetmezsek başarılı olma şansımız yok. Radikal kararlar almamız gerekiyor. Böyle olmaz, böyle gitmez, mümkün değil. Bedenen burada, ruhen burada olmayan arkadaşlarla yolları ayıracağız. Herkes üzerine düşeni yapacak. Bu önlemleri alacak olan da benim” şeklinde konuşmuştu.