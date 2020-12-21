Galatasaray’da kaos kapıda

Bay geçtiği haftadan önce oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, zor kazandığı kupa maçı sonrası ligde Karagümrük'e yenilirken planlar altüst oldu. Galatasaray 2-1 yenilmekle kalmadı, Teknik Direktör Fatih Terim ve savunmanın kilit ismi Marcao'yu da kaybetti.

Sarı-kırmızılı camiayı ocak ayının sonuna kadar sıkıntılı bir süreç bekliyor.

TAKIMIN TEPKİSİ

Fatih Terim’in cezası, ligin de kaderini belirleyecek. Hakem ve gözlemci raporları cezada belirleyici olacak. Kenarda Terim olmadan takımın nasıl bir reaksiyon gösterecek bilinmiyor. Savunmanın kilit ismi Marcao'nun yokluğu sistemi olumsuz etkileyecek.

TERİM YİNE YALNIZ

Terim’in, yönetimin kendisini sürekli yalnız bırakmasından şikâyet ettiği biliniyor ve bu durum sürüyor. Kadro mühendisliğinin iyi yapılamaması, en büyük sorunlardan biri… Takviye gerekiyor ama transfer için para yok.

Falcao, Arda, Emre Akbaba gibi bazı önemli oyuncular ortada yok.

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EMRE AKBABA GÖZDEN DÜŞTÜ

Galatasaray’da bu sezonki en büyük hayal kırıklıklarının başında Emre Akbaba geliyor. Ağır sakatlık sürecinin ardından, gurbetçi oyuncu, eski formuna ulaşamadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon ligde 8, kupada 1 maçta görev alırken 1 asist yapabildi.