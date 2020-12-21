Farkın adı takım ruhu

Beşiktaş, Erzurumspor karşısında başarılı bir performansla galibiyeti her yönüyle hak etti. Katı savunma yapan Erzurum'u yenmek için doğru taktik ve sistemle oynadı. Peki Beşiktaş neleri doğru yaptı?

1- Kilidi açmak için kanatları kullanması şarttı. Necip ve Rıdvan'la yaptığı kombine akınlarda, ilk yarıda olmasa bile ikinci yarıdaki final paslarındaki isabet oranını yükseltince Erzurum'u kanatlardan yıktı.

2- B planı olarak merkezden Mensah ve Atiba'nın yapmış olduğu sürpriz koşular ile ceza sahasına sızmaları ve delici koşuları pozisyon üretti ve bunlar golle sonuçlandı. Sergen hocanın B planı da başarılı bir şekilde uygulanmış oldu.

3- Futbolda en etkili taktik çabuk, hızlı hücum ve kontrataklardır. Daha önceki maçlarda birçok kez gördük ki Beşiktaş çok organize kontrataklar yapabiliyor. Ghezzal, N'Koudou ve Aboubakar'ın yapmış olduğu hızlı hücumları o kadar doğru uyguladı ki kısa sürede farkı açtı. Ve bu kadar başarılı bir taktik ve sistemi uygulayıp, öz güvenli ve sabırlı bir şekilde panik yapmadan oynayabiliyorsanız haliyle maçı kazanmayı da hak ediyorsunuz.

Sergen Hoca hem oyuncu rotasyonunda hem de oyun içinde uygulanan taktik ve sistemlerde kısa sürede başarı sağladı. Ama asıl en büyük fark mükemmel bir takım ruhunun oluşması. Dayanışma içinde oynayan bir Beşiktaş var sahada. Ortaya kolektif bir futbol felsefesi koyunca her zaman söylediğimiz gibi Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır. Eksik noktalar da var. Duran toplar dahi iyi kullanılmalı. Uzaktan şut yapma becerileri de çok kısıtlı.