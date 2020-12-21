Bulut’ta türbülans

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 4'ünü kaybederek ağır yara alan ve büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'nin oynadığı futbol, camiada karamsarlığa yol açtı. “B planımız var” dese de sorunlara ve düşüşe çare bulamayan Teknik Direktör Erol Bulut, hedef tahtasındaki isim…

Sarı-lacivertlilerdeki son durumu masaya yatırdık:

Sahada reaksiyon göstermeyen bir futbolcu grubu var. Mental sıkıntıların yanı sıra oyuncuların fiziksel eksikliği de göze çarpıyor.

Takım savunmasındaki sıkıntılar ve bireysel basit hatalar devam ediyor. Rakip takımlar, savunma arkasına çok rahat sarkıyor.

Organize atak geliştirme konusunda sıkıntı yaşanıyor. Hücumda üretkenlik az. Bitirici forvet Cisse beslenemiyor. Takım boyu çok uzun…

Orta saha ve hücum hattındaki birçok oyuncu, Bulut'un sistem ve diziliş tercihi nedeniyle gerçek mevkisinde oynamıyor. Pelkas, Ferdi, Thiam, Mert Hakan kanatta, Ozan 10 numarada verimli olamıyor.

Kötü sonuçlar, oyuncuların huzursuzluğunu gün yüzüne çıkardı. Bulut ile oyuncular arasında zaman zaman tartışma yaşanıyor. Mert Hakan ile Ferdi, Ozan ile Caner de saha içinde tartıştı.

PATRON KİM?

Fenerbahçe camiasında eleştiri konusu olan unsurlardan biri, takımdaki çok başlılık ve iletişim sorunu…

Teknik Direktör Bulut'un takım üzerindeki otoritesinin zayıf olduğu söyleniyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu başta olmak üzere Volkan Demirel ve Selçuk Şahin gibi isimlerin etkisi tartışılıyor. Gaziantep maçında Mert Hakan'ın, kendisine bir şeyler anlatmaya çalışan Bulut'un yerine tribündeki Belözoğlu ile konuşması buna örnek gösteriliyor.

Caner, Gaziantep'te oyuna girmek için hazırlanırken, Bulut'un kendisine taktik verdiği sırada çorabıyla uğraşması da dikkat çekmişti.

“HOCA DEĞİŞTİRMEK ÇÖZÜM DEĞİL”

İrfan Yirmibeş: Kadroyu yönetmesi için Erol Bulut'un otoritesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Oyunculara takımda patronun Bulut olduğunun hissettirilmesi şart… Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun ilk görevi, Bulut'a yardımcı olmak. Saha içine müdahaleden vazgeçmeli. Kenarda patronun Erol Bulut olduğunu anlamalı, oyunculara da anlatmalı. Teknik anlamda patron Erol Bulut olursa ve otoritesi güçlendirilirse sorunlar çözülür. Kötü gidiş devam ederse teknik direktör değiştirmekle sorun çözülmez.

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KOSİF DE UYARDI

Fenerbahçe eski yöneticilerinden Selim Kosif, takımdaki organizasyon sıkıntısına dikkat çekerek, “Sevgili Fenerbahçe yönetimi! Kaptanı çok olan gemi karaya vurur. Bu futbolcu-abi modelinden bir an önce vazgeçmeniz gerekiyor. Oyuncular kimden talimat alacağını şaşırmış durumda” diyerek takımdaki yetki karmaşasına dikkat çekti.

TISSERAND YAKIYOR

Tisserand’ın bireysel hataları, Fenerbahçe'nin kâbusu oldu! Kongolu stoper, 4 yenilginin 3'ünde rol oynadı.