Başantrenör Nedim Özbey ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık’taki CV Guaguas Las Palmas maçı için İspanya’nın Las Palmas kentine giden ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey’in, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Türkiye’ye getirileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ambulans uçağın, İspanya’nın Kanarya Adaları’nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00’de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul’a inmesi bekleniyor.

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Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle İspanya’da hastaneye kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nedim Özbey’in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi talimatını verdi.

Başantrenör Nedim Özbey’in tedavisine Türkiye’de devam edileceği açıklandı.