Aboubakar durmuyor

Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, gollerini atmaya devam ediyor. Tarsus İdman Yurdu ile oynanan kupa maçında dinlendirilen Aboubakar, dün 1'i penaltıdan 2 gol atmayı başardı. Kamerunlu forvet, üst üste forma giydiği 5. lig maçında 7 kez ağları sarstı.

Fenerbahçe derbisinde iki gol atan siyah-beyazlıların forveti, Erzurumspor karşısında da duble yaptı. Gol sayısını 8'e yükselten 28 yaşındaki forvet, şu an ligin en golcü ismi konumunda…

MENSAH GAZA BASTI

Öte yandan Beşiktaş’ın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, corona virüsüne yakalanmasının ardından performansını yükseltmeye devam ediyor. N'Koudou'nun golü öncesi topu hızla getirip boş pozisyonda asist yapan Mensah, bu sezon 2 golünün yanına 1 de asist eklemiş oldu.

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