Abdullah Avcı: Çalışmak gibi bir isteğim yoktu ama…

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün medya merkezine röportaj verdi.

Avcı, Trabzon’u, Karadeniz’i, bu havayı çok iyi bilen biri olduğunu dile getirerek, “Bu coğrafyanın çocuğuyum. Olumlu olumsuz duyguları da bilen bir yapım var. Trabzonspor Teknik Direktörlüğü sıfatını almak zaten sorumluluğunuzu arttırıyor. Bunu hem şehirde hem dışarıda hatta buraya gelirken bile hissediyorsunuz. Belki küçük bir anı olacak, geçen pazar izinli olduğumuz gündü. Kahvaltıdan döndük. Trafikte ışıklarda durdum, önümde üç araba vardı. Bir tane büyük bir kamyonet geçti. O da durdu. Benim olduğumu fark edince vitesine taktı geri geldi, selam verdi. Şehrin içindeyken Trabzon'da olduğunuzu daha net anlayabiliyorsunuz. Duygusunu ve samimiyetini Karadeniz insanı çok net belli ediyor. Onun için güzel duygular yaşıyorum. Umarım buna hep beraber katkı sağlarız” dedi.

Trabzonspor'a geliş sürecini anlatan Avcı, “Trabzonspor'un arması, markası, geçmişi, tarihi ve hedefleri… Bunlar çok önemli etkenler. Geçmiş senelerde Özkan Sümer de teklif yapmıştı. Üç kere transfer teklifi almıştım. Bugüne kısmet oldu. Trabzonspor ile benim hedeflerim aynı doğrultuda örtüştüğü, bu hedefe beraber koşabilmek için buradayım. Trabzonspor isminin ve tarihinin de çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Çalışmak gibi bir isteğim yoktu ama…”

Taraftarın olmadığı, olağanüstü koşulların yaşandığı bir lig geçmesiyle ilgili olarak da Abdullah Avcı, şunları söyledi:

“Ben de bu süreci yeni yaşıyorum. Geçen sene ocak ayının sonu itibariyle görevimden ayrılmıştım. Mart itibariyle de bu dünyanın yaşadığı süreci ülke olarak yaşamaya çalışıyoruz. Aslında bu süreçte çalışmak gibi bir isteğim yoktu ama Trabzonspor olunca bunun içinde olmak istedim. Bu süreç yaşandıktan sonra ve birtakım verilerin eline geçtiğinde daha net göreceğim bir durum… Geçen sene sezona ara verildi geç bitti. Bir takım fiziksel sakatlıkların dönüşleri nasıl olacak onu bilmiyoruz. Zihinsel yorgunluklar var. Şimdi Trabzonspor geçen sene şampiyonluğu kaçırdı, kupayı aldı ve on beş gün sonra yeni sezonu açtı. Bunun zihinsel yorgunluğu, fiziksel sakatlıklar bu veriler elimize daha sonra ulaşacak ama kolay bir sezon değil.

Zor bir sezon bizi bekliyor. Aranın olmadığı, haftada üç tane maç oynayacağımız bir sezon. Burada zihinsel, fiziksel ne kadar iyi hazırlanmak lazım… Çok antrenman yapmak mı? Yoksa toparlanma antrenmanları mı? Burada bilimden faydalanacağız. Belki antrenman bilimcilerinden faydalanacağız. Bunun hepsini sağlıklı biçimde bilimden faydalanarak, sağlıktan faydalanarak en iyi şekilde ayakta kalabilecek şekilde götürmemiz gerekiyor. Tüm dünyada bu sürecin verileri daha sonra ortaya çıkacak ama burayı her türlü sağlıktan, bilimden, AR-GE 'den faydalanarak minimumda az zararsız geçirmeye çalışacağız. Çünkü ilk defa yaşanan bir şeyi dünyada biz de ilk defa yaşıyoruz.

Bunun toplantılarını yaparken oyunculara her gün üstüne basa basa anlatıyoruz. Daha az temas, izolasyon, sağlığımıza dikkat edelim diyoruz. Antrenmanları buna göre planlıyoruz. Kolay bir süreç bizi beklemiyor ama hep beraber bu süreci göreceğiz.”

“Ailem Trabzon’a gelmem için baskı yaptı”

Teknik Direktör Avcı, ailesinin Trabzon’a gelmesi için baskı yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

“İstanbul dışına ilk defa yine bir Karadeniz seferiyle çıkmıştım ikinci defada 30 sene sonra Karadeniz'e geldim. Evet aile benim için çok önemlidir. Ben hayatımda karışıklıkları sevmem. Aile düzenim, giydiğim kıyafette düzenli olması lazım… Kendimi iyi hissetmem lazım… İşimde de öyle. Hiçbirinin birbirine karışmasını istemem. Düzenli aile yaşamım olduğu söylenir. Evim ve işim benim için çok önemli… Ailem Trabzon'a gelmem için baskı yaptı. İki tane oğlum var. Onlar da futbola çok meraklı. En son 2012'de A Milli takım hocasıydım. Ailemle beraber geldim. Burada U20 Dünya Şampiyonası vardı. Grup maçları Trabzon ve Rize'de oynanmıştı. O zaman gelmişlerdi. Sokağa çıkma yasakları olmasaydı Erzurumspor maçında burada olacaklardı. Çok istediler Trabzon'da olmamı. Çok destek verdiler. Onlar da gelecekler burada kalacaklar. Hem maçlara gidecekler hem Karadeniz'i gezecekler. Minik turlar yapacağız. Karadeniz'in yemeklerini yiyecekler. Evimizde oturacağız. Bazen gidecekler bazen gelecekler.”

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