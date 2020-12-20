Yine hüzün

2021 yılına girmek üzereyiz. Yıllardır bas bas bağıranlar var; ligimizin marka değeri diye. Paralar verilmez, maçlar 1 dakika protesto amaçlı duraklayarak, başlar. O duraklama görüntülerinin üstüne nal gibi kadrolar verilip, devekuşu taktiği uygulanır. Bayanlar, baylar burası Türkiye!

Televizyon yayıncılığı ve prensipleri ciddi iştir. İngiltere, Fransa, İspanya'da TV-Kulüp ilişkileri nasıl üst düzeyse, burada da öyle olmalı.

Gelelim maça. Ön alanda baskı yapmayı her takım beceremez. Bu, kadro işidir. Bu presin tuzak olarak kullanıldığı anları, halen dünyada az takım yapabiliyor. Fenerbahçe, rakibi yıldıracak tempolu baskıyı yapamayan bir takım. Duran topları da sorunlu karşılayan bir anlayış savunmaya hâkim olunca, Vetrih golü attı. Konsantrasyonsuzluğun dibini gördüm, o anda. Sumudica, çok kişiye antipatik gelebilir. Fakat bu işe kafa patlatan, çalıştırdığı takımları maçlara çok iyi hazırlayan yapısını artık öğrendik.

Fenerbahçe’nin pozisyon üretmesine izin vermemeyi düşünürken, kanatlarını bir pozisyonda kapatamayınca, Sangare golü hazırladı. Pelkas attı. Savunmanın ortasında oynarken, buz gibi olacaksın. Elin ayağın birbirine dolanmayacak. Tisserand ‘elektronik mayın' gibi topu karşılayınca Maxim, penaltıdan topu ağlarla buluşturdu.

İkinci yarının büyük bölümünde, topa Fenerbahçe hükmetti. Bu dakikalar, pas kalitesinden miydi, yoksa rakip mi izin verdi? Evet, Sumudica izin verip, kontra aradı. Fenerbahçe baskı yaparken, kilit pas kullanamadı.

Oyunun içinde bir lidere ihtiyacınız vardır. Oynayanlar içinde, Ozan lider mi? Ya Gustavo? Her geçen hafta sinirlenen Gustavo.

Bazı stratejik maçlar vardır. Dünkü gibi. Onları kazanacaksın. Kazanamazsan, sarsılırsın.

Kenan nefis gol attı yalnız. Haftanın en güzel gollerinden biri.