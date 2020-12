Serie A tarihinin en hızlı golü | 6.2 saniye Rafael Leao, asist Hakan Çalhanoğlu

İtalya Serie A’nın 13. haftasında Sassuolo ile karşı karşıya gelen Milan maç başlar başlamaz golü buldu. Kırmızı siyahlı takımda Leao’nun 6.2 saniyede attığı gol, İtalya Ligi tarihinin en erken golü oldu. Leao’nun tarihe geçen golünde asisti milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Başlama vuruşunun ardından topu ceza sahası sol ön çizgisi yakınına kadar taşıyan Hakan Çalhanoğlu, topu Leao’nun önüne bıraktı. 21 yaşındaki Portekizli, meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıyıp ağları havalandırdı ve İtalya lig tarihine geçti.

Bir önceki rekorun sahibi, 2001 Aralık ayında Piacenza formasıyla Fiorentina ağlarını 8. saniyede havalandıran Paolo Poggi’ye aitti.

Serie A’da bu sezon fırtına gibi esen Çalhanoğlu 9’uncu dakikada Milan adına durumu 2-0’a getirdi ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

