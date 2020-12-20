Lider Alanyaspor’a Denizli çelmesi

Süper Lig’in 13. haftasında ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor, sahasında konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Murawski’nin kırmızı kart görerek oyun dışında kaldığı maçtaki tek gol Rodallega’dan geldi.

Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftada rakipleri ile arasındaki puan farkını açma fırsatını değerlendiremedi. Ligin son sırasına demir atan Denizlispor deplasmanından eli boş dönen Akdeniz ekibi, yine de haftayı lider tamamladı. Son sıradaki Denizlispor ise zirvede yer alan rakibini yenerek hem çok önemli bir üç puanın sahibi oldu, hem de gelecek haftalar için moral kazandı.

Maçın henüz 9. dakikasında Rodallega ile öne geçen ev sahibi ekip, bu avantajını karşılaşmanın sonuna kadar korumayı bildi. 71. dakikada ikinci sarı kartını gören Murawski, kırmızı kartla oyun dışı kalınca, Denizlispor son 20 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Alanyaspor’un özellikle karşılaşmanın son bölümünde kurduğu baskı gol getirmeyince, Denizlispor üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Bu galibiyetle Denizlispor puanını 9 yaparken, Alanyaspor 26 puanda kaldı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Denizlispor: Cenk, Bergdich, Mustafa, Leismann, Lopes, Recep (Özer dk. 88), Murawski, Sagal, Aissati (Varela dk. 90), Mesanovic (Sacko dk. 79), Rodallega (Muhammet Özkal dk. 79)

Yedekler: Hüseyin, Subotic, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis (Mustafa dk. 73), Salih (Efkan dk. 81), Davidson, Bakasetas, Berkan (Efecan dk. 45), Bareiro

Yedekler: Ahmet, Fatih, Moubandje, Alpay, Umut, Hasan

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Gol: Rodallega (dk. 8) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Murawski (dk. 70)

Sarı kartlar: Leismann, Mesanovic, Sagal, Sacko, Cenk, Recep (Denizlispor), Bareiro, Bakasetas (Alanyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI