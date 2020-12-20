Hüseyin Çimşir: Bu şekilde gitmez. Bazı isimlerle yolları ayıracağız

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanında 4-0 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Çimşir, “İlk 60 dakika itibariyle mücadele anlamında ve oyunu tutma anlamında doğru işler yaptık. Pozisyon itibariyle de 2-3 pozisyonumuz var. Penaltıya kadar da Beşiktaş'a pozisyon vermedik. Çıkışlarda doğru tercihler olsaydı daha farklı olabilirdi. Penaltıdan sonra bu sezonki yaşadığımız kırılmaları yaşadık. 1-0'dan sonra korner atarken ikinci golü yedik ve oyun tamamen koptu. Beşiktaş'a ya da başka takıma karşı 2-3 pozisyon bulup gole çeviremezseniz bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. 60. dakikaya kadar yaz, 60'tan sonrası kış oldu bizim için” diye konuştu.

“Karar vermemiz gerekiyor”

Dört maçtır mağlup olan ve gol atamayan takıma ve kendisine karşı gelen eleştirilerle ilgili konuşan Hüseyin Çimşir, şunları söyledi:

“Dört maçtır gol atamıyoruz. Bir takım pozisyona giriyor mu, giremiyor mu buna bakmak lazım. Biz pozisyona giriyoruz ama bunları değerlendiremiyoruz. Burada değişiklikler yapmamız gerekiyor. Buraya ait olan oyuncular ya da olmayanlarla ilgili karar vermemiz ve yolları ayırmamız gerekiyor. Bazı oyuncular kendilerini çok farklı pozisyonda sanıyorlar. İşin gerçeği öyle değil. Sahada koşmazsanız ve yeteneklerinizi sahaya yansıtamazsınız bu şekilde olmuyor. Biz inananlarla yola devam edeceğiz. Ben raporumu vereceğim, bu tarafı yönetim çözecek. Kulüp menfaatini de düşünmek gerekiyor. Niyeti burada olmayan, kendisini ait hissetmeyen oyuncularla maalesef bu iş olmuyor. Ligin başından bu yana 2 galibiyetimiz var ve bundan sonrası yok. Herkesin şapkayı önüne koyması gerekiyor. İnananlarla yola devam etmek gerekiyor. Raporumu vereceğim, sonrasına bakacağız. Yollamak istediğimiz isimler de var, transfer etek istediğimiz oyuncular da var. Transfer konusunda mevkiler belirli, isimler de belirli. İş o noktaya geldiğinde hepsini paylaşırız.”

Yine gol atamadı

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 9 puan toplayan ve alınan sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yolları ayırıp, takımın başına Hüseyin Çimşir'i geçiren BB Erzurumspor'da kötü gidişat devam etti.

Çimşir'in göreve geldiği ilk maçta Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, bir sonraki haftada yine deplasmanda boy gösterdi ve Hatayspor karşısında 3-0 kaybetti. Geçtiğimiz hafta iç sahada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen BB Erzurumspor, Beşiktaş deplasmanında da 4-0 gibi farklı bir yenilgi aldı.

Hüseyin Çimşir'in takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 4 lig maçında puan alamayan BB Erzurumspor, bu mücadelelerde kalesinde 10 gol görürken, gol sevinci yaşayamadı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Esenler Erokspor'u ağırlayan BB Erzurumspor, bu maçı ise 5-1 kazanmıştı.

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