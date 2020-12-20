Göksu Üçtaş Şanlı’dan gümüş madalya!

Mersin’de Türkiye Cimnastik Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası’nın son gününde büyük kadınlar yer aleti müsabakaları yapıldı.

İTİRAZLAR SONRASI ALTIN MADALYA EL DEĞİŞTİRDİ

Müsabakaların bitimiyle ilk olarak Romanya’dan Larisa Andreea Iordache’nin altın madalyayı kazandığı açıklanırken, Türkiye’nin itirazı sonucunda altın madalya Göksu Şanlı Üçtaş’a geçti. Sonrasında Romanya cephesi de itirazda bulunurken, yapılan incelemeler sonucunda bu itiraz da kabul edildi ve Larisa Andreea Iordache altın madalya, Göksu Üçtaş Şanlı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Cimnastik Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi olan kaptan Göksu Uçtaş Şanlı: “Madalyamı tüm Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum.” pic.twitter.com/uAYaftti4G — TRT SPOR2 (@trtspor2) December 20, 2020

13 bin 450 puanla Romanya’dan Larisa Andreea Iordache altın madalya, 13 bin 100 puanla Türkiye Artistik Cimnastik Milli Takımı’ndan Göksu Üçtaş Şanlı gümüş madalya ve 12 bin 750 puan elde eden İsrail’den Lihie Raz bronz madalya kazandı.

Bu sonuçla şampiyona tarihinde büyük kadınlardaki ilk madalyamızı kazandık.