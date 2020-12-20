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Sözcü

Fenerbahçe’nin beş yıldızı Başakşehir maçında yok

Fenerbahçe, hafta içinde Başakşehir ile oynayacağı maça beş yıldızından yoksun çıkacak.

Güncellenme: 18:44, 20/12/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin beş yıldızı Başakşehir maçında yok

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, 23 Aralık 2020 tarihinde sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kritik maçta beş yıldızından faydalanamayacak.

Fenerbahçe’de Gazintep FK maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Pelkas dışında, sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Valencia ve Lemos da Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Saha içinde bireysel antrenmanlara başlayan Samatta, Perotti, Valencia ve Lemos’un, Ocak ayının başında oynanacak Kasımpaşa maçında hazır duruma gelmeleri bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:18:43,