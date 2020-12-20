Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında yaşananlar: Fatih Terim’in sözleri hakemi dağıttı

Mesut YILDIRIM | Galatasaray, Fatih Karagümrük'e 90+11. dakikada yediği golle 2-1 yenilirken sadece 3 puandan olmadı. Terim'i de kaybetti, Marcao kırmızı kart görünce savunma da çöktü, moraller dibe vurdu. Yaşananların perde arkasını özetleyelim:

Maçın başlama düdüğüyle birlikte saha kenarı ve tribünlerde hareketlilik vardı. Hem yedek kulübeleri hem de protokol tribünü ve görevli adı altında tribünlere doldurulan, ne iş yaptığı belirsiz kişiler tavırlarıyla ortamı sürekli gerdi.

Hemen her pozisyonda itiraz, bağırış ve çağırışlar hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nu olumsuz etkiledi. Covid-19 testi pozitif çıktıktan 13 gün sonra sahalara dönen Öğretmenoğlu maçın altında kaldı.

“TERİM'İ ATTIM” DERSİN!

İlk yarıda Terim'in “Hakemliği de futbolu da bilmiyorsun” sözleri yankılandı. İşte bu sözler, Öğretmenoğlu için bir dönüm noktası oldu. Herkesin önünde olan pozisyonlarda kendisini aldatan futbolcuların tuzağına düştü. Olmayan faullere tepki verdi.

Gerekli zemin oluşmuştu! Linnes'in net şekilde faulle durdurulduğu pozisyona verilen devam kararına dayanamayan Terim, ilk reaksiyonunda atıldı. Belki de Öğretmenoğlu'nun istediği buydu! Çileden çıkıp tuzağa düşen hocanın bu kez “Üstlerine söyle ‘Terim'i attım' diye” ifadesi duyuldu.

İLGİLİ HABER Mustafa Cengiz: Hakemler bize karşı çok cesurlar

YÖNETİM KAÇTI

Maçı 104 dakika oynatan Öğretmenoğlu'nun enkazının ardından ne oldu? Galatasaray yönetimi ne yaptı? Kameralara feyk attı!

İkinci Başkan Albayrak daha önce koltuğu ısıtılmış arabasına binerek sessiz sedasız ayrıldı; 9 kamera ve 5 muhabir onu soğukta beklerken ağzından iki cümle laf çıkmadı.

Doğru ya; takım yenilirken konuşmaz, kazanırken konuşurdu! Nasılsa kulübün hakkını sosyal medyada taraftarlar, Terim ile birlikte koruyordu!

HURMA: “KÖPEK”

Rakip kaleye penaltı dışında isabetli şut çekemeyen Galatasaray başı önünde stattan ayrılırken Karagümrük, hakkıyla 3 puanın sahibi oldu. Milyon Euro'lar kazanan oyuncular tel tel dökülürken üç kuruşa ter döken Ndao, Aslan'ı yerle bir etti.

Müsabaka bitiminde protokol tribününde maçı izleyen Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın hakeme “Köpek!” diye bağırması, skor tabelasındaki 2-1'in önüne geçemedi.

İLGİLİ HABER Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı

AĞIR FATURA KORKUSU

Hakem ve gözlemci raporları, Terim ve Marcao'ya verilecek cezayı belirleyecek. Kırmızı kartın normalde 2 maç olan cezası, raporlara göre artabilir. Tedbir kararına uymayan görevlilere talimatlara göre 4 maç ceza veriliyor. Aslan'ın hocası, faturasının kabarması durumunda yedek kulübesinde uzun süre oturamayacak. Marcao'nun da en az 2 maç ceza alması bekleniyor.