Eksik kadro

Fenerbahçe belki de en zorlu deplasmana çıktı. Ve futboluyla zamana ve biraz da sabıra ihtiyacı olduğunun sinyallerini verdi.

1- Fenerbahçe oyun olarak Gaziantep'ten daha iyi oynadı. Kanatları çok iyi kullandı. Özellikle Nazım ve Novak, hücuma çıkarak çok etkili ortalar yaptı. Sarı-lacivertliler adına kazançtı. Fakat bu ortalar galibiyete yetmedi.

2- Gustavo, Ozan ve Pelkas, Türkiye'deki en iyi orta saha. Fakat dizilişleri yanlış olduğu için istenilen performansı bir türlü ortaya koyamıyor, skora katkı sağlayamıyorlar. Final paslarında özellikle Gustavo ve Ozan çok yetersiz. Halbuki hem tekniğiyle hem de yapılan yan ortalarda ikinci santrfor gibi goller atmasıyla, ayrıca pas yüzdesinin çok iyi olmasıyla Pelkas'ın 10 numara pozisyonunda oynaması gerekiyor.

3- Ferdi, Cisse ve Mert Hakan'ın çok yetersiz olduğunu görmekteyiz. Bu üçlünün Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımayacağı ortada. Ferdi ve Mert Hakan, Fenerbahçe'nin hücum gücünü taşıyabilecek oyuncular henüz değil. Erol Hoca hücum gücünü daha güçlü hale getirecek alternatifleri bulmalı veya devrede transfer yapmalı.

4- Savunmada Serdar ve Tisserand adam paylaşımında ve adam markajında rakibe çok uzak kalarak forvetlerin rahat oynamasına müsaade ediyor. Doğru müdahaleler yapamadıkları için ve birbirleriyle konuşup uyarı yapmadıkları için rakip çok rahat ve net pozisyonlar buluyor.

Sonuç olarak yeni kurulan bir takımda maalesef Alex gibi bir 10 numara yok. Semih gibi bir golcü yok. Fenerbahçe'de sahada kilitlenen oyunu çözecek ve skor üretecek özel yetenekli bir orta saha oyuncusu bulunmadığı için yapabilecek tek şey Atletico Madrid gibi takım oyunu oynamak.