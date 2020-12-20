Değişiklik çare değil!

Fenerbahçe düzelir diye beklemekten insanların ömründen ömür gidiyor.

Bir önceki farklı mağlubiyetin acısını çıkartmak için Gaziantep’te sonuna kadar mücadele eden ve galibiyeti için varını yoğunu ortaya koyan bir Fenerbahçe bekliyorduk. Ancak sahada bunu yapan tek takım vardı o da Gaziantep’ti.

Öyle bir ilk yarı oynandı ki sanki ligin son 5 haftası ve Fenerbahçe iddiasız kalmış, bitse de gitsek havasındaydı. İkini yarı biraz kıpırdanma da olsa yine pozisyon üretmekte zorlanıldı. Bu maçta Erol Bulut diğer maçlara göre hem başlangıç hem de bitiş kadrosuyla daha fazla şey denedi. Yine de olmadı

Fenerbahçe’de sorunun sadece teknik direktör yönetimi olduğunu söylersek büyük bir yanılgıya daha da düşülmüş olur. Evet, dünyanın neresinde olursanız olun son 6 maçın 4’ünü kaybediyorsanız koltuğunuz sallanır. Ama çözüm bu mu? 2.5 yılda kaç teknik direktör, kaç oyuncu geldi-gitti.

Bu maçtan önce hafta için camiaya tekrar güven aşılamak için epey çaba sarfedildi. Ancak sorunlar “panik yok” demekle hallolmaz. Taraftar bu sözlerle bir sonraki maça kadar size inanır. Önemli olan Samandıra’da ne yaptığınız. Mutlaka bir şeyler yapılmıştır takımın moralini, azmini yukarı çekmek için ama anlaşılan epey başarısız olunmuş. Gaziantep’ten yenilen ilk golde kurulan hatalı barajdan adam paylaşımına kadar ciddi konsantrasyon eksikliği vardı. Yapılan acemice penaltı, sırtı dönük adama faul yapma… Maç içinde sayamayacağımız kadar hatalar. Taraftara panik yapma denilene kadar keşke futbolculara da bu anlatılsaydı.

Ligin en fazla gol yiyen 5 takımından biri Fenerbahçe. Kaybettiği son 3 maçta 10 gol yedi. Küme düşme hattındaki takımların savunma performansları bu kadar kötü değil. 2.5 yılda kaç stoper alındı? En alternatifli hücum silahları sende, kaç pozisyona girebiliyorsun? Öne geçen her takım Fenerbahçe’yi rahat yenebilir. Bu sorunları sadece teknik direktöre bağlayamıyorum.

Sonuç olarak Fenerbahçe’nin Erol Bulut’u göndermesi en işin kolayı ve en çözümsüzü. Samandıra’da bilmediğimiz sorunlar var ki bu sahaya yansıyor. Başta Ali Koç ve Emre Belözoğlu olmak üzere tüm sorumluların bu sorunlar üzerinde durması lazım. İşin gerçeği de artık en üstten en alta kadar hiç kimsenin kredisi kalmadı…