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Sözcü

İstanbul’da dört gollü maç… 12 dakikalık resital

Liderlik yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada Beşiktaş, sahasında Erzurumspor'u farklı yenerek zirveye yaklaştı. Beşiktaş'ın golleri 12 dakika içinde geldi.

Güncellenme: 21:13, 20/12/2020
Haberler BB Erzurumspor
İstanbul’da dört gollü maç… 12 dakikalık resital

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Erzurumspor’u peş peşe bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Beşiktaş’ı galibiyete Aboubakar (2), N’Koudou ve Vida’nın golleri taşıdı. Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftayı Beşiktaş iyi değerlendirdi. Sahasında Erzurumspor’u yenen siyah-beyazlılar, zirveye yaklaştı.

Maça iyi başlayamayan Beşiktaş, ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlandı. İyi kapanan Erzurumspor savunmasını aşmakta zorlanan ev sahibi ekip, daha çok ceza sahası dışından çektiği şutlarla gol aradı. Ersin’in yaptığı iki pas hatasında pozisyon bulan Erzurumspor da fırsatları değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz sona erdi.

PENALTI SONRASI ÇÖZÜLDÜ

İkinci yarıda Necip’in kazandırdığı penaltı, maçın ve Erzurumspor savunmasının kırılma anı oldu. Bu penaltıdan sonra dağılan Erzurumspor savunması karşısında fırsatlar bulmaya başlayan Beşiktaş, 12 dakika içinde attığı dört golle rakibini dağıttı. Yakaladığı hızlı hücumlarda tehlikeler yaratmaya başlayan Beşiktaş’ta Aboubakar attığı iki golle yıldızlaşırken, Vida’nın ağlara giden havada yaptığı şık topuk vuruşu, futbolseverlerin gözünün pasını sildi.

İlk yarısında rakip savunmayı aşmakta zorlanan, ancak ikinci yarıda açılan Beşiktaş, üç puanı farklı bir sonuçla elde ederek hem zirveye yaklaştı, hem de gelecek haftalar için moral depoladı. Geçtiğimiz hafta aldığı Alanyaspor mağlubiyetinin yaralarını da saran siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda sergilediği futbolla göz doldurdu.

LİGİN DİBİNE İNDİ

Rakip kalede zaman zaman etkili pozisyonlar yaratsa da güçlü rakibi karşısında pek de etkili olamayan Erzurumspor için ise sıkıntılı günler devam etti. Ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Erzurumspor, Denizlispor’un bu hafta kazanmasının ardından son sıraya geriledi. Öncelikle savunma güvenliğini ön planda tutan bir taktikle mücadele eden konuk ekip, hızlı hücumlarda final paslarındaki hatalar nedeniyle başarılı olamadı.

Erzurumspor böylece Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı dördüncü maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Mavi-beyazlı ekibin gol yollarında yaşadığı sıkıntı ve savunmada ilk golden sonra yaşadığı dağılma dikkat çekti. Farklı Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Erzurumspor’un averajı -14 oldu. 13 maçta 11 gol atabilen Erzurumspor’un kalesinde gördüğü gol sayısı 25’e çıkmış oldu.

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 21’e yükseltirken, Erzurumspor 9 puanda kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Ghezzal (Atakan dk. 82), Atiba (Oğuzhan dk. 75), Mensah (Dorukhan dk. 73), N'Koudou (Larin dk. 73), Aboubakar (Güven dk. 82)

Yedekler: Emre, Montero, N'Sakala, Kartal Kayra, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

BB Erzurumspor: Farnolle, Mehmet Murat, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, İbrahim Akdağ (Armando Sadiku dk. 69), Mitchell Donald, Ricardo Gomes (Sissoko dk. 80), Arvydas Novikovas (Rashad Muhammed dk. 46), Obertan, Ömer Şişmanoğlu (Emrah Başsan dk. 69)

Yedekler: Kayacan, Cenk Ahmet, Gökhan Kardeş, Leo Schwechlen, Hamroun, Oltan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Aboubakar (dk. 59 pen. ve 71), N'Koudou (dk. 63), Vida (dk. 70) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mensah, Necip, Vida (Beşiktaş), İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (BB Erzurumspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Beşiktaş 4-0 Erzurumspor

  • 14′ Welinton'un geri pasında Ersin topu uzaklaştırmadı. Obertan'ın önünde kalan topa sert vurdu kaleci Ersin kontrol etti.
  • 19′ Ghezzal'ın pasında Mensah topa dokundu ve meşin yuvarlak Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun uzak direğe vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
  • 20′ Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında Donald'ın ters vuruşunda top direğin dibinden kornere çıktı.
  • 22′ N'Koudou'nun arka direğe kestiği ortaya Aboubakar ve Welinton hareketlendi. Ancak iki futbolcu da topa dokunamayınca, meşin yuvarlar direğin yanında auta çıktı.
  • 40′ Ersin kısa düşen pasında araya Donal girdi ve pasını Gomes'e çıkardı. Gomes'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunda Ersin topu oyun içine çeldi. Dönen topla buluşan Ömer'in ceza sahası içinde çektiği şut ise taca çıktı.
  • 45+1′ Mensah’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut Farnolle’de kaldı.
  • 47′ Ghezzal'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içindeki Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kale direğinin çaprazından auta çıktı.
  • 53′ Obertan'nın pasında Gomes, topa topuğuyla müdahale etti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Muhammed'in çaprazdan çektiği şut, kaleci Ersin'de kaldı.
  • 57′ Mensah'ın pasında ceza alanı içine hareketlenen Necip, Ömer’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu sert müdahale sonucu penaltı kararı verdi.
  • GOL! 59′ Beyaz noktaya gelen Aboubakar, topu kaleci Fornolle'nin solundan filelerle buluşturdu. 1-0
  • GOL! 63′ Aboubakar'ın uzun pasında Beşiktaş, Mensah ile kontratağa kalktı. Ceza sahası içine kadar topu süren Mensah, pasını boştaki N'Koudou'ya ya çıkardı. Müsait pozisyonda N'Koudou, topu filelere göndererek farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0
  • GOL! 70′ Ghezzal, kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topu tekrar kontrol ederek ceza sahasına ortaladı. Ön direkte topa yükselen Vida, topuğuyla şık bir gole imzasını attı. 3-0
  • GOL! 71′ Atiba ile paslaşarak ceza alanı içine giren Aboubakar, düzgün bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 4-0
  • 74′ Gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın yay üzerinden yaptığı sert vuruşu kaleci Farnolle kornere çeldi.
  • 75′ Beşiktaş'ın Ghezzal ile kullandığı korner atışında Gomes'ten seken topu arka direkte Larin kafa ile tamamlamak istedi. Ancak bu kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
  • 86′ Sissokko'nun pasında topla buluşan Muhammed ceza sahasına girmeden çok sert vurdu, kaleci Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.
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Yayınlanma Tarihi:18:22,