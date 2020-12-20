Ankara derbisinde kazanan yok: 1-1

Süper Lig 13. haftasında Gençlerbirliği ve Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ankara derbisi 1-1’lik sonuçla bitti.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta gol perdesini Gençlerbirliği açtı. Dakikalar 58’i gösterirken Berat Özdemir’in attığı golle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği üstünlüğünü koruyamadı.
Maçın 74. dakikasında Emre Güral’ın asistinde Gürcü futbolcu Saba Lobzhanidze topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, 90+3’te oyuna giren 19 yaşındaki Gökhan Altıparmak 3 dakika sonra kırmızı kart görünce Gençlerbirliği maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla Gençlerbirliği 12 puana, Ankaragücü ise 9 puana ulaştı.
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 21. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat'ın orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası önünde buluşan Polomat'ın, bekletmeden çektiği sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.
- 25. dakikada Ankaragücü'nde Endri'nin ceza sahası içerisine yerden yollağı pasla buluşan Emre Güral'ın vuruşunu Polomat son anda ayak koyarak kornere çıkardı.
- 35.dakikada Ankaragücü'nde Saba topu sağ kanattan taşıdı. Taşıdığı topu ceza sahası içindeki Emre Güral'a verdi. Emrel Güral bekletmeden şutu çekti, kaleci Norfeldt topu güçlükle çıkardı. Norfeldt'ten seken topu önünde bulan Ankaragüçlü Ender'in sert şutuna Gençlerbirliği savunması son anda müdahale ederek kornere çıkardı.
- 36. dakikada orta alanda topla buluşan Gençlerbirliği'nde Candeias uzun süre sürdüğü topa ceza sahası yayı önünde vurdu. Candeias'ın şutunu kaleci Ricardo güçlükle çıkardı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 47. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağ kanattan yollağı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Stancu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.
- 54. dakikada Gençlerbirliği'nde ssol çaprazda topu aniden önünde bulan Polamat'ın bekletmeden çektiği şut az farkla üstten dışarıya çıktı.
- 56. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahası yayının gersidinden topun başına geçen Gençlerbirliği oyunucu Candeis topu ceza sahası içine ortaladı topa yükselen Mendoza'nın şutu az farkla dışarıya çıktı
- 58. dakikada Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım sol kanattan çalımlayarak geçtiği Ankaragücü savunmasında topu ceza sahası içindeki Berat'a gönderdi. Yaptığı şık vuruşla topu kaleci Ricardo'nun solundan ağlara gönderen Berat Özdemir, takımını öne geçirdi. 1-0
- 74. dakikada Ankaragücü'nde Emre Güral'ın ceza sahası içine gönderdiği derinlemesine pasta topl buluşan Saba tobu kaleci Nordfelt'in üzerinden ağlara yollarayarak skora dengeyi getirdi. 1-1
- 90+5. dakikada Ankaragüçlü Adzic’in ceza sahası önünden çektiği sert şutu kaleci Nordfelt güçlükle çıkardı