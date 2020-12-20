Ali Çetin: Yayıncı kuruluş uzun süredir paralarımızı ödemiyor

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün oynanan karşılaşmada yayıncı kuruluşu protesto ettiklerini ifade eden başkan Çetin, şu açıklamalarda bulundu:

“beIN Sports uzun süredir bizim paralarımızı ödemiyor. Şu ana kadar 15 milyon lira aldık. Bizim şu ana kadar ödememiz gereken para 60 milyon lira… 40 milyonu ödedik 20 milyon eksiğimiz var. 20 milyon lira da onlardan hak ettiğimiz para var. Paramızı alamayınca biz de futbolcularımıza karşı görevimizi yerine getiremiyoruz. O sorunun da bir an önce beIN Sports tarafından çözülmesini istiyoruz. Çünkü tüm kulüpler sıkıntılı durumda…

Pandemiden dolayı gelirlerimiz azaldı. Önceden kapı kapı geziyorduk. Çakmak, bayrak, kupa satıyorduk. Pandemi nedeniyle gidemiyoruz. İki arada bir deredeyiz. Bu işin de üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Önemli olan futbolculara ve teknik heyete karşı görevimizi yerine getirmek. Bu arada deplasman maliyetleri de var. Uçak parası 200-250 bin lira. Otel parasıyla bu rakam 300-350 bin liraya yükseliyor.

Bizler bugün olur, yarın olmayız ancak şehrin kulübe sahip çıkması gerekiyor. Bütün kulüpler gibi biz de kötü durumdayız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama para olmadan yapmak kolay değil. İster istemez taraftarlarımız da başarı bekliyor. Biz de bekliyoruz. Bunun da bir bedeli var. El birliğiyle bu sorunları aşmamız lazım..”

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