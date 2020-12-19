Yeni Malatyaspor’un bileği bükülmüyor

Süper Lig’in 13. haftasında son haftaların formda ekibi Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor’un gollerini kazanılan iki penaltıda topun başına geçen Adem Büyük’ten geldi.

İlk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda Yeni Malatyaspor’u öne geçiren Adem Büyük, 56. dakikada yine penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Böylece ligde oynadığı son beş maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor, üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle puanını 19’a yükseltirken, Kasımpaşa 18 puanda kaldı.