CANLI | Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 3 puan için kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın başlama saati 16.00.

Hafta içinde Türkiye Kupası’ndan elenen Trabzonspor, ligde 2 maçtır süren beraberlik serisini sonlandırıp, moral bulmayı hedefliyor. Rakibini ligde son olarak 2015’te mağlup eden Çaykur Rizespor ise bordo-mavili rakibini yenerek galibiyet serisine başlamak istiyor.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda