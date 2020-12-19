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Sözcü

TFF: Bir üst klasman hakemimizin testi pozitif çıkmıştır

TFF, bir üst klasman hakeminin yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Güncellenme: 22:38, 19/12/2020
Haberler Futbol
TFF: Bir üst klasman hakemimizin testi pozitif çıkmıştır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFFden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir üst klasman hakemimizin 18.12.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

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