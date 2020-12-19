Şöhret olur mu?

Biri bu hakemlere artık dur demeli yazacağımı bekliyorsanız yanılırsınız, taraf olmam. Allah gününde olmayan takımın hocasını hâkim ile hekimin umuduna düşürmesin deyip geçiştiririm. Yahu Fatih Hocam sizin gibi ülkeye mal olmuş ayrıca çok tecrübeli bir ismin bu kadar kolay tuzağa düşmesine anlam veremiyorum.

Bunlar futbolda var. Hakem görmeyebilir, kişilere göre kuralları uygulanan VAR uyarmayabilir ama sizin seviyenizde bir hoca sahadan böyle atılamaz. İstediğiniz kadar kendinizi haklı görebilirsiniz. Bir komutan her daim takımının başında olmalı.

Halbuki hakemden önce oyuncularınıza kızmalıydınız. Tamam, organizasyon var, kanatlardan orta var ama sonuç yok! Sahada gezinen bir santrfor, form tutamayan oyuncular topluluğu, henüz hangi takımda oynadığını bile bilmeyen futbolcular varken bu kadar sinirlenmemeliydiniz. Hakem Öğretmenoğlu, penaltı kullanmaya gelen Diagne'den ceza sahasında az gördüğünden midir nedir HES kodu soracaktı neredeyse!

Karşılaşma zaten anlamsız ve planlanandan daha kısa süren bir protesto ile başladı. Yayıncı kuruluş boş durur mu? Onlar da görüntülerin üzerine grafikler vererek sansürledi. Galatasaray'ın, ilk yarı boyunca kanatlardan yapılan ortalara son vuruşunu göremedik. Çünkü merkezden hücum yapması gerekenler yedek kulübesinde oturuyor. Neden? Çünkü Belhanda duran topları kullanmak istiyor ama yeniçerilerin dediği oluyor.

Galatasaray, 1 puana razı olacaktı olmasına ama Karagümrük'ün de maçı bırakmaya niyeti yoktu. Uzatmalardaki penaltıdan sonra bir de Terim'in eski öğrencisi Mevlüt attığı gol ile maçı bitirdi.