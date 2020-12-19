Milli yıldızların formasını giydiği borç batağındaki Lille satıldı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’in sahibi el değiştirdi. 200 milyon Euro’yu aşan borç nedeniyle kulübü devretmek zorunda kalan Başkan Gerard Lopez görevinden ayrılırken, kulübün yeni sahibinin Merlyn Partners SCSp’ye ait Callisto Sporting olduğu duyuruldu.

Bu sezon yakaladığı yükselişle Ligue 1’de liderlik koltuğunda bulunan ve bu başarıda önemli katkısı bulunan Sportif Direktör Luis Campos’un ile CEO Marc Ingla’nın istifa ettiği belirtildi. Ayrıca eski Rennes Başkanı ve PSG Sportif Direktörü Olivier Letang’ın, Lille’de hem başkan, hem de CEO olarak görev yapacağı açıklandı.

Değişim sonrası Lille’in resmi sitesinde bir açıklama yapan eski başkan Gerrard Lopez, “Amacım daima kulübe sportif başarı getirmek oldu. Başkan olduğumda ligde 17. sıradaydık ve şu an 1. sırada yer alıyor. Hedefime ulaştım ve kulüp şimdi yeni sahipleri var. Ligue 1’deki TV haklarıyla ilgili yaşanan sorunları düşününce, Merlyn gibi tanınmış finansal güce sahip birinin Lille’e sahip olması çok önemli. Benim dönemimde oyuncu alımlarına 150 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptık ve daha fazla gelir elde ettik. Bu yüzden kulübün geleceği için bir yetenek mirası bırakıyorum” şeklinde konuştu.

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Resmi siteden yapılan duyuruda; elde edilen sportif başarıların uzun vadede sürdürülebilir olmasının sağlanacağı ve güçlü bir finansal yapının temellerinin oluşturulacağı yönetim ekibinin oluşturulacağına dikkat çekildi. Kulübün yeni sahipleri, Lille’in mevcut borçlarının önemli ölçüde azaltılacağını söylerken kulübe öz sermaye aktarılacağı belirtildi.

Kulüp içinde yeni, deneyimli ve güçlü bir yönetim oluşturmayı istediklerini açıklayan Merlyn şirketi, bu nedenle yeni başkan ve CEO olarak Olivier Letang’ın atandığını ifade etti. Le Mans’ta doğup büyüyen Olivier Letang’ın son derece deneyimli bir profesyonel olduğu ve daha önce başka takımlardaki (Rennes Başkanı, PSG Sportif Direktör) başarılı görevleri öne çıkarıldı.

“GEREKLİ KAYNAK SAĞLANACAK”

Merlyn yönetiminin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Merlyn, Lille’deki yeni görevinin zorluklarını ve sorumluluklarını üstlenmek için dört gözle bekliyor. Kulübün potansiyeline inanıyoruz ve tüm potansiyelini gerçekleştirmek için çalışacağız. Olivier Letang ve ekibine yeni işlerinde başarılı olmaları için gerekli tavsiye ve kaynağı sağlamayı amaçlıyoruz. Olivier ile kulübün aynı vizyonunu paylaşıyoruz ve Lille’in yeni yüzü, yeni sesi olduğu için gurur duyuyoruz. Ayrıca Gerard Lopez ve ortaklarına yaptıkları her şey için teşekkür ediyoruz.”

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“DAHA DA GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRECEĞİZ”

Yeni Başkan ve CEO Olivier Letang ise şu açıklamayı yaptı:

“Fransız futbolunun kalesi olan Lille’in yeni başkanı olmak büyük bir onur. Niyetim, kulübün potansiyeline ulaşması, sporitf ve finansal olarak iyi yönetilmesini sağlamak. Ayrıca Christophe Galtier’in yanımda olmasından dolayı çok memnunum.”

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier de konuyla ilgili olarak, “Olivier’i yeni başkan olarak karşılamaktan dolayı çok mutluyum. Reims, Paris ve Rennes’te olağanüstü bir iş çıkardı ve onunla daha da güzel zamanlar geçireceğimize inanıyorum” dedi.