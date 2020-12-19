MAÇ SONUCU | Altay 2-1 Akhisarspor

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'u konuk eden Altay, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 26 puana yükselirken, konuk takım 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Avdija Vrsajevic'in şutu savunmadan sekti. Dönen topa düzgün vuran Çekdar Orhan, topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Leandro Kappel'in ortasında topla buluşan Erhan Çelenk'in şutu direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Berkay Sülüngöz, Doğukan Nelik'in müdahalesi sonucu yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Adrien Regattin, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

43. dakikada Adrien Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafa vuruşunu yapan Lokman Gör'ün şutu auta çıktı.

71. dakikada Ziya Alkurt'un sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Marco Paixao'nun şutu kalecide kaldı.

82. dakikada Erhan Çelenk'in kullandığı kornerde rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topa kale önünde dokunan Khaly Thiam, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 2-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Adrien Regattin (Ziya Alkurt dk. 59), Harun Alpsoy (Yılmaz Özeren dk. 35), Khaly Thiam, Erhan Çelenk (Jasmin Scuk dk. 89), Leandro Kappel, Marco Paixao (Armand Gnanduillet dk. 88)

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Akhisarspor: Milan Lukac, Avdija Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Kadir Keleş, Doğukan Nelik, Rajko Rotman, Ali Kaan Güneren, Onurcan Güler, Irfan Hadzic (Mert Efe Çölbeyi dk. 85), Çekdar Orhan

Yedekler: Halil Yeral, Berat Pınar, Gökmen Aydoğdu, Turhan Kaya, Bora Yılmaz, Serkan Özbakan, Halil İbrahim Karavuş, Göksu Mutlu

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Çekdar Orhan (dk. 7) (Akhisarspor), Adrien Regattin (dk. 36 pen.), Khaly Thiam (dk. 82) (Altay)

Sarı kartlar: Avdija Vrsajevic, Irfan Hadzic, Milan Lukac, Onurcan Güler (Akhisarspor), Berkay Sülüngöz (Altay)