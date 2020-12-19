Liverpool, Crystal Palace’a patladı… Tarihi skor

İngiltere Premier Lig’in 14. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Crystal Palace’ı 7-0’lık skorla geçti. Liverpool’u tarihi galibiyete taşıyan goller Minamino, Mane, Firmino (2), Henderson ve Salah’tan (2) geldi.

Maça hızlı başlayan Liverpool, henüz 3. dakikada Minamino ile öne geçti. 35. dakikada Mane, 44. dakikada Firmino, konuk ekibin soyunma odasına üç farkla önce girmesini sağladı. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Liverpool, 52. dakikada Henderson ile dördüncü golü buldu. 68. dakikada bir kes daha sahneye çıkan Firmino, kendisinin ikinci takımının beşinci golünü ağlara bıraktı. 57. dakikada oyuna giren Salah, 81 ve 84. dakikada attığı gollerle maçın sonucunu belirledi.

Bu galibiyetle lider Liverpool, puanını 31’e yükseltti. Crystal Palace ise 18 puanda kaldı.

1991’DEN BU YANA İLK KEZ

Liverpool böylece, 1991 yılından bu yana deplasmanda ilk kez bir maçta 7 gol atmayı başardı. Crystal Palace ise tarihinde ilk kez sahasında oynadığı bir maçta kalesinde 7 gol gördü.

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgston, maçın ardından yaptığı açıklamada “Sonuç bizi küçük düşürdü. Söyleyecek söz bulamıyorum. Önümüzdeki bir iki gün yas tutacağım. Liverpool acımasızdı. Çok iyi oynadılar. Bu tip yenilgilerden sonra geri dönmek zaman alabiliyor. Ancak bizim zamanımız yok” dedi.