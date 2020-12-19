Kenan Özer: Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 mağlup eden Gaziantep FK’da takımının son golünü atan Kenan Özer, golünü yorumladı.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kenan’ın sözleri şöyle;

“Çok mutluyuz. Fenerbahçe’ye karşı 3-1’le galip gelmek kolay değil. Kaliteli kadroları var. Güzel maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız biraz geç aldı ama Rabbim gol atmayı nasip etti. Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu kısaydı.”