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Kenan Özer: Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi

Fenerbahçe karşısında Gaziantep FK adına serbest vuruştan bir gol atan Kenan Özer, Maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Güncellenme: 21:40, 19/12/2020
Haberler Futbol
Kenan Özer: Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 mağlup eden Gaziantep FK’da takımının son golünü atan Kenan Özer, golünü yorumladı.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kenan’ın sözleri şöyle;

“Çok mutluyuz. Fenerbahçe’ye karşı 3-1’le galip gelmek kolay değil. Kaliteli kadroları var. Güzel maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız biraz geç aldı ama Rabbim gol atmayı nasip etti. Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu kısaydı.”

Gaziantep FK Kenan Özer süper lig