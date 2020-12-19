SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Hatayspor deplasmanda Göztepe’yi tek golle geçti

Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk olan Hatayspor, ikinci yarıda penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip geldi. Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a elenen ve ligde de üst üste ikinci yenilgisini alan Göztepe'nin kötü gidişi devam etti.

Güncellenme: 15:31, 19/12/2020
Haberler Futbol
Hatayspor deplasmanda Göztepe’yi tek golle geçti

Süper Lig 13. hafta maçında Göztepe ile Hatayspor nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. İki ekibin de birçok gol fırsatı yakaladığı maçı Hatayspor penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

İlk yarıda tempo düşük olmasına rağmen iki takım da gol pozisyonları üretse de soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle gidildi. İkinci yarıda artan tempoyla birlikte pozisyonların sayısı da artarken, konuk ekip Hatayspor 59. dakikada penaltı kazandı. Göztepe’de Yalçın Kayan’ın eline temas eden top ‘VAR’ tarafından tespit edildi ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Mame Diouf skoru 1-0’a getiren isim olurken Hatayspor’un bu sezon penaltıdan kazandığı ilk golü atmış oldu. Kalan dakikalarda Göztepe’nin beraberlik çabaları sonuçsuz kaldı. Kontrataklarla farkı artırma fırsatı bulan Hatayspor ise bitiricilik konusunda becerikli olamayınca mücadele 1-0’lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 21 yaparken, Göztepe 18 puanda kaldı ve ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı. İzmir temsilcisi hafta içinde Türkiye Kupası 5. Tur maçında Bursaspor’a mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

  • Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
  • 14. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında, Cherif’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme yerden şutunu attı, kaleci Munir topu uzanarak kurtardı.
  • 24. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Göztepe’de, Guilherme’nin ceza sahasına yaptığı ortada Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak top üst direkten oyun alınana döndü. Topu önünde bulan Cherif bir kafa vuruşu daha yapsa da top kaleci Munir’in müdahalesiyle beraber bir kez daha direkten döndü. Pozisyonun devamında Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı.
  • 33. dakikada Hatayspor’da Popov sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde altı pas üzerinde bulunan Diouf, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye doğru yönlendirse de top sağ kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.
  • İkinci yarı…
göztepe hatayspor süper lig