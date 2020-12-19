Hatayspor deplasmanda Göztepe’yi tek golle geçti

Süper Lig 13. hafta maçında Göztepe ile Hatayspor nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. İki ekibin de birçok gol fırsatı yakaladığı maçı Hatayspor penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

İlk yarıda tempo düşük olmasına rağmen iki takım da gol pozisyonları üretse de soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle gidildi. İkinci yarıda artan tempoyla birlikte pozisyonların sayısı da artarken, konuk ekip Hatayspor 59. dakikada penaltı kazandı. Göztepe’de Yalçın Kayan’ın eline temas eden top ‘VAR’ tarafından tespit edildi ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Mame Diouf skoru 1-0’a getiren isim olurken Hatayspor’un bu sezon penaltıdan kazandığı ilk golü atmış oldu. Kalan dakikalarda Göztepe’nin beraberlik çabaları sonuçsuz kaldı. Kontrataklarla farkı artırma fırsatı bulan Hatayspor ise bitiricilik konusunda becerikli olamayınca mücadele 1-0’lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 21 yaparken, Göztepe 18 puanda kaldı ve ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı. İzmir temsilcisi hafta içinde Türkiye Kupası 5. Tur maçında Bursaspor’a mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.