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Sözcü

Fenerbahçe stoperleri yine penaltı yaptırdı! 6 oldu…

Geçen hafta Yeni Malatyaspor maçında Tisserand yaptığı penaltı sonrasında gol yiyen Fenerbahçe, yine Demokratik Kongolu futbolcunun sebebiyet verdiği penaltı nedeniyle topu filelerinde gördü! Bu sezon Fenerbahçe'nin aleyhine çalınan penaltılarında tamamını stoperleri yaptı.

Güncellenme: 21:00, 19/12/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe stoperleri yine penaltı yaptırdı! 6 oldu…

Süper Lig’de oynadığı 13 maçta bu sezon Fenerbahçe aleyhine toplam 6 kez penaltı kararı çıktı. Bu penaltılarında tamamı ise stoperlerden geldi. Lemos, Karagümrük maçında iki kez penaltıya sebebiyet vermiş bir tanesi gol olmuş diğerini Altay kurtarmıştı. Serdar Aziz ise Göztepe maçında faul ve Denizlispor maçında elle oynama ihlali ile penaltıya sebebiyet vermişti. Denizlispor maçındaki penaltıyı ise yine Altay kurtarmıştı.

Geçen hafta Yeni Malatyaspor maçında rakibine faul yaparak penaltıya neden olan Tisserand, Gaziantep FK maçında ise elle oynama sonrasında yine penaltıya sebebi verdi.

Marcel Tisserand – 2 penaltıya sebebiyet verdi

Mauricio Lemos – 2 penaltıya sebebiyet verdi

Serdar Aziz – 2 penaltıya sebebiyet verdi

Fenerbahçe Marcel Tisserand Mauricio Lemos serdar aziz süper lig