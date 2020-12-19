Erol Bulut: VAR’daki çizgileri kim çiziyor?

Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK’ya deplasmanda 3-1 yenilerek ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Pelkas’ın ofsayt nedeniyle sayılmayan golünde VAR’ı eleştiren Bulut, karşılaşma içerisinde şanssızlıklarla karşılaştıklarını belirtti. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Erol Bulut’un sözleri şöyle;

“Oyuna baktığımızda, kontrol bizdeydi. Ancak şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikikten direğe vuran bir top var. Penaltı var. Sonra 2-1’i yakaladık. İkinci yarıda oyuncular elinden geleni yaptı.

Sormak istiyorum; VAR’daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum. Dünkü Galatasaray ve bugünkü Trabzonspor maçlarındaki penaltılara bakıp bugün bizimle ilgili kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bence en büyük şey verilmeyen penaltımız ve golümüz.

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Avrupa’da en çok penaltı veren defansız. 6 penaltının 5’i gol olmuş. Onun üzerinde durmamız lazım. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu kesin. Fenerbahçe daha iyi durumda olması gerekirdi. 23 puanda ve 3. sıradayız. 27 maç var.

Hocam ne anlatıyorsun diyecekler ama bu futbol. Futbolda bunlar oluyor. acı çekiyoruz evet. Buradan çıkacağız. Yarından itibaren önümüzde Başakşehir maçı var. Ona hazırlanacağız. Puanlar alarak zirveye, en üste çıkacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz.”

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