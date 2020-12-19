Eren Dinkçi ilk maçında parladı

Almanya Bundesliga’nın 13. hafta maçında Mainz 05 ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 85’inci dakikasında Romano Schmid’in yerine oyuna dahil olan forvet oyuncusu Eren Dinkçi, ilk kez bir Bundesliga maçında sahaya çıktı.

Oyuna girdikten sadece 5 dakika sonra takımının geliştirdiği atakta kafa vuruşu ile rakip fileleri havalandıran genç forvet, ilk Bundesliga maçında gol atmayı başarmış oldu. Werder Bremen, Mainz 05 deplasmanından Eren Dinkçi’nin attığı tek golle üç puanla döndü.

Temmuz 2019 tarihinde SC Borgfeld takımından transfer olan Eren Dinkçi, Werder Bremen’in ikinci takımında forma giyiyordu. Dinkçi, Regionalliga’da Werder Bremen formasıyla 7 gole de imza attı. Genç oyuncu, sezon öncesi Türkiye U19 Milli Takımı forması da giydi.

Öte yandan karşılaşmada Werder formasıyla ilk 11’de sahaya çıkan Ömer Toprak, 54’üncü dakika yerini Milos Veljkovic’e bıraktı.

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