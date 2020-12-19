SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı

Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, korona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Güncellenme: 19:22, 19/12/2020
Haberler Futbol
Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı

Galatasaray Kulübü’nün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

1 haftadır hastanede korona virüs tedavisi gören Yarsuvat’ın entübe edildiği belirtildi. 83 yaşındaki Yarsuvat, 2014-2015 yılları arasında Galatasaray’da başkanlık görevi yapmıştı.

Galatasaray Kulübü de açıklama yaparak Yarsuvat’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, kulübümüzün 35. Başkanı Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Duygun Yarsuvat galatasaray süper lig