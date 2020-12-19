Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı

Galatasaray Kulübü’nün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

1 haftadır hastanede korona virüs tedavisi gören Yarsuvat’ın entübe edildiği belirtildi. 83 yaşındaki Yarsuvat, 2014-2015 yılları arasında Galatasaray’da başkanlık görevi yapmıştı.

Galatasaray Kulübü de açıklama yaparak Yarsuvat’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, kulübümüzün 35. Başkanı Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.