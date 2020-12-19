CANLI | Gaziantep FK Fenerbahçe

Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Kalyon Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

CANLI ANLATIM

Sayfa önemli pozisyonlarda güncellenecektir. Sayfayı yenilemek için tıklayınız.

Gaziantep FK 1-0 Fenerbahçe

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 4′ Olkowski’nin ortasında Muhammet’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

Olkowski’nin ortasında Muhammet’in kafa vuruşu kalecide kaldı. GOL! 10′ Güray’ın serbest vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Vetrih topu ağlara gönderdi.

Süper Lig'de oynadığı son 3 iç saha maçını kaybeden Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında alacağı galibiyetle çıkışa geçmek istiyor. Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen (5 Galibiyet, 7 Beraberlik) ve bu karşılaşmaların tamamında gol atan (24 gol) Gaziantep FK, iç sahadaki son yenilgisini Ocak 2020'de oynanan maçta Fenerbahçe'ye karşı 2-0’la almıştı.

İLK 11’LER

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet, Dicko

YEDEKLER: Çağlar, Oğuz, Kubilay, Andre Sousa, Jefferson, Furkan, Kozulj, Enver Cenk, Kenan, Andre

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

FENERBAHÇE: Oytun, Sangare, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse

YEDEKLER: Harun, Sosa, Sadık, Thiam, Sinan, Ömer Faruk, Eyüp, Gökhan, Caner, Ademi

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Tolga Ciğerci, Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemiyor. Bu isimlere ek olarak kupada Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası sebebiyle Antep’e gitmedi.

SUMUDICA SADECE 1 PUAN ALABİLDİ

Gaziantep FK'nın deneyimli Rumen teknik adamı Marius Sumudica, Kayserispor ve Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçta sadece 1 puan toplayabildi. 2017-2018 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sumudica, Fenerbahçe ile karşılaştığı 2 maçta evinde 0-5 yenilirken ve deplasmanda 3-3'lük skorla berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye karşı 2 maça çıkan Sumudica, deplasmanda 5-0, evinde oynadığı maçta ise 0-2'lık skorla yenildi.