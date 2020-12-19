Beşiktaş’ta ilk hedef Valentin Rosier

Yaz transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'ın kadroya kattığı Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal, kısa sürede Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak kadrosuna kattığı iki futbolcu için erkenden davranıp devre arasında girişimlere başlayacak.

Siyah-beyazlılarda futbol kariyerinin ilk golünü atan Rosier için Sporting Lizbon Kulübü ile temasa geçen yönetim, olumlu yanıt aldı ve bonservis pazarlıkları başladı. 4 milyon Euro fiyat belirleyen Portekiz kulübünden indirim isteyecek olan Beşiktaş, taksitli ödeme planını da teklif edecek.

Rachid Ghezzal'ın bonservis bedeli ise el yakıyor. Siyah-beyazlı kulübün menfaatlerine uymayan 6 milyon Euro'luk bedel nedeniyle 1 yıl daha kiralama seçeneğine gidilecek. Leicester City'yle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta 1 sezon daha oynamaya sıcak bakıyor.

Ocak ayında her iki futbolcu için gaza basılacak.

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