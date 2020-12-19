Abdullah Avcı: Ne puana ne de sıralamaya bakmadan…

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’in 13. haftasında 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Avcı, maça kazanma arzusuyla başladıklarını belirterek, “Maça başlarken oyuncuların istekleri, arzuları, kazanma karakterleri, maç öncesi bunu çok net ortaya koydu. Maça da bu şekilde başladık. Ama verilen bir penaltı, ona rağmen duygularını karıştırmadan devre arasına girdik. Oyun olarak doğru gidiyorduk. İçeride de bütün maçı çok net oyundaki organizasyonlarımızı doğru kullanıp o istekleriyle birlikte çevireceğimize inanıyorduk ve bunu da ifade etmiştik. O tutkuları duygularını karıştırmadan, duyguları aklın içine sokarak verdikleri oyun içi reaksiyon, tepki, kazanma isteği, geldiğimizden beri 5 maçta ilk defa oyunda geriye düştük ve bunu çevirme durumunu oluşturdular. Ligde her maç zor. Hiçbir maç kolay olmuyor. Dün akşam da gördük, bugün de görüyoruz. Her takımın kendine göre oyuncu kalitesi var. Bazen oyun, bazen oyuncu kalitesi burada biraz belirleyici oluyor. Maça daha önce de koparabilirdik. Ama dediğim gibi zor oyunlar. Geldiğim günden itibaren sıralama ne puan ne bunlara hiç bakmadan, tespitleri yapıp bunun üzerinden her türlü çalışmaları yapıp aynı zamanda Trabzonspor’u yukarıya ivme kazanmasına çalışıyoruz” dedi.

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“NWAKAEME, EKUBAN VE DJANINY’NIN DÖNMESİ…”

Trabzon'un önemli bir şehir olduğunu belirten Avcı, “Bir futbol geçmişi ve tarihi var. Türk futbolunda önemli işler yapmış bir kulüpten bahsediyoruz. Bunun için seyirci olduğunda bizim daha iyi ivme kazanmamızı, daha hareketli olmamızı, daha şiddetli olmamızı sağlayacak. Bugün özellikle Nwakaeme’nin, Ekuban’ın, Djaniny’in sakatlıktan çıkıp dönmeleri de takımımızda hücum aksiyonlarını biraz daha sağlıklı yapmasını sağladı. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Buna fazla sevinemiyoruz. 2 gün sonra hafta sonu da bir daha müsabaka var. Buna alışacağız ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Onun için bugünü kapatacağız. Akşam değerlendirip salı günü başka mücadeleye çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“PEREIRA TEK MAÇLIK, DİĞER 3 OYUNCU İSE ARTIK BİZİMLE OLMAYACAK”

Avcı, Plaza, Diabete ve Bilal Başacıkoğlu’nun kadro dışı kalmasına yönelik de, “3 oyuncuyla performans anlamında yollarımız ayrıldı. Teknik olarak benim değerlendirmedi. Pereira’yı soracak olursanız da buraya önemli hizmetler yaptı. Çok iyi bir takım kaptanı. Pereira’nın ki tamamen bu haftayla ilgili performans değerlendirmesiydi. Maçtan sonra soyunma odasında aynı duyguyu, tutkuyu oyuncularla yaşadı. Bugünkü sadece teknik bir karardı. O bizimle beraber ama diğerleri bizimle beraber olmayacak. Ben bir teknik karar veriyorum. Bundan sonrakinin işleyişini kulübümüz karar verecek çünkü mukaveleleri, süreçleri var. Burada önemli olan Trabzonspor’umuzun zarar görmemesi. Ben sadece teknik olarak düşüncemi söyledim ve yönetim kurulumuz da buna destek verdi” ifadesini kullandı.

Transfer dönemiyle ilgili olarak ise Avcı, “Bu takımın her zaman yarışması lazım. Her takım da bazen inişler çıkışlar vardır. Bazen transferde, bazen sonuçlarda. Bugün itibariyle hem izleme komitesi, hem biz, hem de yönetim kurulumuz çalışmalar yapıyor. Kulübümüzün yapılanmasına uygun bir şekilde, net oyuncuda karar vermişsek, bunun üzerinden devam edeceğiz. Bu sezon ara diye de bir şey yok. Yarışma devam ediyor. Bu arada alacağın oyuncunun oynama süresi, oynamış mı, boşta mı, bunların hiçbir tanesini bilmiyoruz ama net oyuncular üzerinden hem bugünü hem önümüzdeki seneleri düşünerek hareket edeceğiz. Kulübün menfaatleri doğrultusunda ve takım menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Adana Demirspor maçında belki kaybettik ama Faruk Can’ı kazandık. Bugün geçen seneden kazanmış Serkan vardı. İyi bir oyuncu. Verimli topraklar üzerinde iyi oyuncular var. Bunları da düşünerek Trabzonspor’un transferlerini gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Avcı, Gaziantep’te bir özel hastanede yaşananlardan dolayı çok üzüldüğünü, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara da şifa diledi.