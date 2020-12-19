104 dakika karavana Galatasaray

Galatasaray, bay geçmediği haftadan önce oynadığı 3 karşılaşmada rakip kaleleleri adeta bombardımana tutmuştu. Ara sonrası hücumdaki ritmini kaybeden Aslan; Kayseri, Rize ve Hatay maçlarını 27'si isabetli 61 şutla tamamlamıştı.

Bu müthiş grafik, oturmuş savunması dikkat çeken Karagümrük karşısında sekteye uğradı. Cimbom, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut bulamadı (0/3). İkinci yarıda bastıran sarı-kırmızılılar uzatmalarla birlikte 104 dakika süren karşılaşmayı 1'i isabetli (penaltı) 15 şut ile tamamladı, Viviano kurtarış yapmadı.

İlk yarıda Cimbom sadece Emre Kılınç, Feghouli ve Oğulcan ile kaleyi yoklayabildi.

FALCAO EŞİTLEDİ

Corona virüsü testleri pozitif olan 3 futbolcu ile sakatlıkları nedeniyle Radamel Falcao ve Ryan Babel, kadroda yer almadı. Falcao'nun oynadığı ve kaçırdığı maç sayısı eşitlendi: 29-29.

DIAGNE 2.3 MİLYON EURO, NDAO 30 BİN EURO

Karagümrük’ün ilk golünü atan, ikinci golün de asistini yaparak galibiyetin altına imzasını atan Ndao yılda 30 bin Euro kazanıyor. Kırmızı-siyahlılara, ülkesi Senegal'in Sacre Coeur takımından bonservis bedeli olmadan gelen 23 yaşındaki sağ açığın Galatasaray'daki vatandaşı Diagne'nin yıllık ücreti ise 2 milyon 350 bin Euro.

CİMBOM AĞIR YARALI

Corona virüsü ve sakatlıklar yüzünden bu sezon çok sıkıntı çeken Galatasaray'ın başını cezalılar da ağrıtacak. Kırmızı kart gören Fatih Terim ile Marcao'nun cezaları hakem raporlarına göre belli olacak. Aslan, 22 Aralık'ta Göztepe ile evinde, 26 Aralık'ta ise deplasmanda Trabzon ile karşılaşacak.

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