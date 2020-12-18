Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 18 Aralık Cuma günü (bugün) İstanbul’da gerçekleştirildi. Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 14.30’da yapıldı. Türkiye Kupası’nda son 16 turuna kalan Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ:
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Konyaspor-Gaziantep FK
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Bursaspor-Antalyaspor
Sivasspor-Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Tuzlaspor- Medipol Başakşehir
Aytemiz Alanyaspor- BB. Erzurumspor
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021’de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.
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