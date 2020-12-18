Villas Boas’tan gazeteciye şok tehdit! ‘Böyle devam et…’

Marsilya teknik direktörü Villas-Boas’ın, ligde kaybettikleri Rennes maçı sonrasında bir basın mensubunu tehdit etmesi Fransa’da gündem yarattı.

Portekizli hoca, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında La Provence gazetesinin muhabiriyle girdiği ikili diyalogdan sonra yerinden kalkarak mikrofonlardan uzaklaştığı ve basın toplantısını bitirmeye çalıştığı sırada söylediği sözler çok konuşuldu.

‘BİR GÜN SENİ YAKALAMA ŞANSI VERECEK’

Boas toplantının yapıldığı salonu terk ederken tartıştığı gazeteciyi açıkça tehdit ederek, “Böyle devam et, seni yakalayacağım. Tanrı bana bir gün seni yakalama şansı verecek. “ sözlerini kullandı.

Ayrıca görgü tanıklarının ifadelerine göre Boas ile tehdit ettiği gazeteci arasında stadın otoparkında da sözlü tartışma ve gerginliği devam ettirdi.

Le son des menaces de Villas-Boas à un journaliste pendant la conf après la défaite de l’OM à Rennes. Grosse tension. pic.twitter.com/mG2pcTBn9S — RMC Sport (@RMCsport) December 17, 2020

Geçtiğimiz haftalarda da Boas, kazandıkları Monaco maçından sonra da başka bir gazeteciye, “Yanlış yazılar yazıyorlar. Bana hoşlanmadığım bir kişisel saldırı var. Yayınlanacak istatistikler varsa iyi olanlardan da yeteri kadar vardır” sözlerini kullanmıştı.

Kariyerinde daha önce Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Shanghai’i çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam Marsilya ile bu sezon 13 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Marsilya ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Boas’ın kariyerine Fransa’da devam edip etmeyeceği merak konusu.