Oytun Özdoğan | Yetenek var tecrübe yok

Gaziantep maçı öncesi Fenerbahçe'de kaleci krizi yaşanıyor. Karacabey Belediyesi ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır'ın yarınki sınavda forma giyemeyecek olması Teknik Direktör Erol Bulut'un planlarını altüst etti.

Elmacık kemiği kırıldığı için ameliyat olan, özel maskeyle antrenmanlarını sürdüren Harun Tekin hazır değil. Gaziantep maçında eldivenleri üçüncü kaleci Oytun Özdoğan giyecek. Kupa maçında Altay'ın yerine oyuna dahil olan Oytun, ilk kez ligde kaleye geçecek.

Kaleci Antrenörü Michael Kraft, tecrübesiz oluşu nedeniyle çekincelere yol açan genç eldiveni karşılaşmaya özel olarak hazırlıyor. Öte yandan, Harun Tekin kadroya alınmazsa Gaziantep maçında ikinci kaleci Bartu Kulbilge (17) olacak.