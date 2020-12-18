Mevlüt Erdinç: Tam istediğimiz gibi oldu

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’ı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Karagümrük’te galibiyet sevinci yaşanıyor. 90+11’de galibiyet golünü atan Mevlüt Erdinç, maç sonu açıklamalarda bulundu. Mevlüt’ün sözleri şöyle;

“Maça iyi hazırlandık, oyuncular olsun, hoca olsun, başkanın motivasyonu çok önemliydi. Tam hazırlandığımız gibi kontra atakta gol attık, ben çok mutluyum gol attığım için.

Kontra ataklara çalışmıştık. Galatasaray’ın topa hakimiyetini biliyorduk. Bu akşam tam istediğimiz gibi oldu. Kadromuz çok iyi, arkadaşlığımız da sahaya yansıyor, bundan dolayı da çok mutluyuz.”

SÜLEYMAN HURMA’DAN PRİM SÜRPRİZİ

Maçın ardından kırmızı-siyahlıların soyunma odasında ise büyük coşku vardı. Futbolcular galibiyeti doyasıya kutlayıp tezahürat yaparken, Başkan Süleyman Hurma, futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına indi. Galibiyetten dolayı bütün ekibi kutlayan Hurma, alınan sonuç sonrasında prim sürprizi yaparken, oyuncular tarafından alkışlandı.