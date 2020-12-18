Lewis Hamilton, Mercedes ile yeniden anlaşmaya vardı

Ve sonunda beklenen anlaşma gerçekleşti… Formula 1’in en büyük efsanelerinden Michael Schumacher’i geçmesine tek şampiyonluğu kalan Lewis Hamilton, Mercedes’in sözleşme yenileme teklifini kabul etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; bir süredir devam eden görüşmeler neticelendirildi ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı belirtildi. 35 yaşındaki Britanyalı yeni anlaşmaya göre yıllık 44 milyon Euro kazanacak.

Mercedes, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Lewis Hamiton’la yeni kontrat imzalayacağını ima etmişti. Hamilton geçtiğimiz günlerde, Noel’den önce yeni bir anlaşma yapmak istediğini söyledi ve takımda kalacağını işaret etti.

‘BAŞARACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR’

Mercedes dün, Hamilton’ın bu sözlerini Twitter hesabından paylaştı. Ayrıca takım #Announce hashtagini de kullanarak İngiliz sürücüyle devam edeceğini ima etti. Paylaşılan fotoğrafta Hamilton’ın, “Gelecek yıl burada olmayı planlıyorum. Önümüzdeki yıl burada olmak istiyorum. Bence takım olarak hem sporda hem de sporun dışında birlikte yapacak ve başaracak daha çok şeyimiz var” sözleri yer alıyor.

Hamilton’ın Mercedes ile en az 1 yıl daha sözleşme imzalaması ve açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Daha önce 3 yıl daha yarışacak kadar kendisini hazır hissettiğini belirten Hamilton’ın Mercedes ile 8’inci şampiyonluk sonrası kariyerini sonlandırabileceği ifade ediliyor.

SCHUMACHER’İN REKORUNUN ORTAĞI

Efsane Schumacher’in son dünya şampiyonluğunu kazandığı 2004 yılında henüz Formula 1’e adım atmayan Hamilton, geride kalan 16 yılda bu rekorları tazelemekle meşguldü.

Lewis Hamilton 2020 sezonunda koleksiyonuna en kıymetli 2 rekoru ekledi. Önce Schumacher’in yarış kazanma rekorunu ele geçirdi. Portekiz Grand Prix’sini ilk sırada bitiren Britanyalı, 92. kez podyumun zirvesine çıktı.

7. Dünya Şampiyonluğunu kazanan Mercedes pilotu, artık Schumacher’in en zorlu rekorunun ortağı.

1 Aralık’ta PCR testinin pozitif çıktığını açıklayan Büyük Britanyalı sürücü, Sakhir GP’sinde yarışamamıştı.

Türkiye GP’sinde 7. Formula 1 şampiyonluğunu ilan eden 35 yaşındaki pilot, virüsü atlattıktan sonra sezonun son yarışı Abu Dabi’de yerini almıştı.