Kulüpler Birliği ve beIN Sports arasında ödeme krizi ve protesto kararı! Yine, yeni, yeniden…

Türk futbolundaki ekonomik krizin en önemli ayağı olan yayıncı kuruluş sorunu yine, yeni ve yeniden gündemde. Corona virüsü pandemisiyle beraber yayıncı kuruluş beIN Sports’un yayın haklarında indirime gitmesi talebi ve Kulüpler Birliği ile ortak zeminde buluşamaması görüşmelerin krizle sonuçlanmasına neden oluyordu.

Katar merkezli medya kuruluşu beIN Sports, ödemesi gereken miktarda yapılan indirime rağmen ikinci kez fiyatın düşürülmesini talep etmiş ve yapılmayan ödemeler sonrasında kriz yaşanmıştı. Yaklaşık 1 ay önce Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu önderliğinde bir araya gelen taraflar anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu. TFF ile yayıncı kuruluş beIN Sports'un, 2 milyar 650 milyon TL'ye sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı belirtilirken, Spor Toto'dan da 300 milyon TL aktarılacağı ifade edilmişti.

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Ancak bugün yeni bir bildiri yayınlayan Kulüpler Birliği, yapılan anlaşmaya rağmen yayıncı kuruluşun ödemelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve kulüpleri batağa sürüklediğini ifade etti. Ve alınan karara göre; Süper Lig’in 13. haftasında ve TFF 1. Lig’in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğü ile birlikte 60 saniye boyunca protestoda bulunulacağı belirtildi.

İşte Kulüpler Birliği’nin yaptığı açıklama:

“Türk futbolunun en temel paydaşı konumundaki Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1’inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız. Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF’nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir.

Bu kapsamda Süper Lig kulüpleri ve 1’inci Lig kulüpleri olarak Süper Lig’in 13’üncü haftasında ve TFF 1’inci Lig’in 15’inci haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır. Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group’un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz.

Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin şüphesi olmasın.”

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