CANLI | Karagümrük-Galatasaray

Süper Lig’de 13. hafta perdesi Karagümrük ile Galatasaray’ın karşılaşmasıyla açılıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Geçen haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 11 maçta 23 puanla 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi Karagümrük ise geçen hafta Hatayspor’a mağlup oldu. İstanbul ekibi 12 maç sonunda 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

KARAGÜMRÜK 0-0 GALATASARAY

45′ Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

35′ Karşılaşmada şu dakikaya kadar ev sahibi takımın 2 isabetli şutu bulunurken, konuk takım isabetli şut çekemedi.

26′ Emre Akbaba’nın şık pasında topla buluşan Feghouli, boştaki Emre Kılınç’ı gördü. Ancak Emre kale önünde topu kontrol etmek isterken tehlikeli pozisyonda top kaybı yaptı.

GOL İPTAL! 13′ Ceza sahasında Biglia’nın çektiği şutta, savunmadan seken top karambolde Koray’ın önünde kaldı. Topu filelere gönderen Koray’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol VAR tarafından iptal edildi.

Ceza sahasında Biglia’nın çektiği şutta, savunmadan seken top karambolde Koray’ın önünde kaldı. Topu filelere gönderen Koray’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol VAR tarafından iptal edildi. 2′ Maçtaki ilk tehlike Galatasaray’dan geldi. Diagne’nin pasında Oğulcan topa dokundu, savunma engelledi. Sarı-kırmızılı futbolcu önünde kalan topta şutunu çekti ancak ağlara gitti.

1′ Karagümrük-Galatasaray maçının ilk 1 dakikasında iki takım, yayıncı kuruluşu protesto etmek için hareketsiz kaldı.

1′ Karşılaşma Diagne’nin vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan Civelek, Biglia, Alparslan Erdem, Ndao, Aatif Chahechouhe, Sobiech

Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne