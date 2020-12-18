CANLI | Karagümrük-Galatasaray

Süper Lig’de 13. hafta perdesi Karagümrük ile Galatasaray’ın karşılaşmasıyla açılıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Geçen haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 11 maçta 23 puanla 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi Karagümrük ise geçen hafta Hatayspor’a mağlup oldu. İstanbul ekibi 12 maç sonunda 17 puanla 9. sırada bulunuyor.
KARAGÜMRÜK 0-0 GALATASARAY
- 45′ Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
- 35′ Karşılaşmada şu dakikaya kadar ev sahibi takımın 2 isabetli şutu bulunurken, konuk takım isabetli şut çekemedi.
- 26′ Emre Akbaba’nın şık pasında topla buluşan Feghouli, boştaki Emre Kılınç’ı gördü. Ancak Emre kale önünde topu kontrol etmek isterken tehlikeli pozisyonda top kaybı yaptı.
- GOL İPTAL! 13′ Ceza sahasında Biglia’nın çektiği şutta, savunmadan seken top karambolde Koray’ın önünde kaldı. Topu filelere gönderen Koray’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol VAR tarafından iptal edildi.
- 2′ Maçtaki ilk tehlike Galatasaray’dan geldi. Diagne’nin pasında Oğulcan topa dokundu, savunma engelledi. Sarı-kırmızılı futbolcu önünde kalan topta şutunu çekti ancak ağlara gitti.
- 1′ Karagümrük-Galatasaray maçının ilk 1 dakikasında iki takım, yayıncı kuruluşu protesto etmek için hareketsiz kaldı.
- 1′ Karşılaşma Diagne’nin vuruşuyla başladı.
İLK 11’LER
Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan Civelek, Biglia, Alparslan Erdem, Ndao, Aatif Chahechouhe, Sobiech
Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne