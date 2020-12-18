SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

CANLI | Karagümrük-Galatasaray

Karagümrük ile Galatasaray, ligin 13. haftasının açılış maçında kozlarını 3 puan için paylaşıyor. İki takımın 36 yıl sonraki ilk mücadelesinde ilk yarı sona erdi.

Güncellenme: 19:49, 18/12/2020
Haberler Futbol
CANLI | Karagümrük-Galatasaray

Süper Lig’de 13. hafta perdesi Karagümrük ile Galatasaray’ın karşılaşmasıyla açılıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Geçen haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 11 maçta 23 puanla 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi Karagümrük ise geçen hafta Hatayspor’a mağlup oldu. İstanbul ekibi 12 maç sonunda 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

KARAGÜMRÜK 0-0 GALATASARAY

  • 45′ Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
  • 35′ Karşılaşmada şu dakikaya kadar ev sahibi takımın 2 isabetli şutu bulunurken, konuk takım isabetli şut çekemedi.
  • 26′ Emre Akbaba’nın şık pasında topla buluşan Feghouli, boştaki Emre Kılınç’ı gördü. Ancak Emre kale önünde topu kontrol etmek isterken tehlikeli pozisyonda top kaybı yaptı.
  • GOL İPTAL! 13′ Ceza sahasında Biglia’nın çektiği şutta, savunmadan seken top karambolde Koray’ın önünde kaldı. Topu filelere gönderen Koray’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol VAR tarafından iptal edildi.
  • 2′ Maçtaki ilk tehlike Galatasaray’dan geldi. Diagne’nin pasında Oğulcan topa dokundu, savunma engelledi. Sarı-kırmızılı futbolcu önünde kalan topta şutunu çekti ancak ağlara gitti.
  • 1′ Karagümrük-Galatasaray maçının ilk 1 dakikasında iki takım, yayıncı kuruluşu protesto etmek için hareketsiz kaldı.
  • 1′ Karşılaşma Diagne’nin vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan Civelek, Biglia, Alparslan Erdem, Ndao, Aatif Chahechouhe, Sobiech

Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne

galatasaray karagümrük süper lig
Yayınlanma Tarihi:17:47,