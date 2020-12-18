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Gümüşhanespor’da teknik direktör Bülent Demirkanlı ayrıldı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı istifa etti.

Güncellenme: 13:38, 18/12/2020
Haberler Futbol
Gümüşhanespor’da teknik direktör Bülent Demirkanlı ayrıldı

15 Kasımda kırmızı-beyazlılarda resmi sözleşme imzalayarak görevine başlayan teknik direktör Bülent Demirkanlı, ekibiyle birlikte takımdan ayrılmak isteğini Gümüşhanespor Yönetim Kuruluna iletti. Demirkanlı’nın istifası kabul edildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, Takımımızın teknik sorumlusu Bülent Demirkanlı ayrılmak istediğini belirterek yönetim kurulumuza istifasını sunmuştur. Gümüşhanespor Yönetim Kurulumuz teknik direktörün istifasını kabul etmiştir. Bülent Demirkanlı ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.

Bülent Demirkanlı Gümüşhanespor istifa