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Sözcü

Fenerbahçe’nin kadrosu! 6 eksik ve kaleci…

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için kadroya alınan isimler açıklandı.

Güncellenme: 17:37, 18/12/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin kadrosu! 6 eksik ve kaleci…

Süper Lig’in 13. haftasında yarın (Cumartesi) Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı.

Kupada kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Altay Bayındır’ın yokluğunda, geçtiğimiz haftalarda elmacık kemiğinden ameliyat olan Harun Tekin, maç kadrosuna dahil edildi.

Sarı – lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu öyle;

Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp Akcan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Kemal Ademi, Papiss Cisse.

Fenerbahçe süper lig