Fatih Terim: Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Karagümrük-Galatasaray karşılaşmasının 69. dakikasında hakem kararlarına yoğun itirazlarda bulunan Fatih Terim kırmızı kart gördü.

59. dakikada hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından uyarılan Fatih Terim, 69. dakikada ise Linnes’e yapılan müdahalenin faul olduğunu yönünde itiraz edip, hakeme söylediği “Sen nasıl hakemsin?” sözleri sonrası oyundan atıldı.

Terim koridora giderken, “Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, ‘Fatih Hocayı attım’ diye” sözleriyle tepkisini gösterdi.

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