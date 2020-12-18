SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Fatih Terim: Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında kırmızı kart gördü.

Güncellenme: 21:27, 18/12/2020
Haberler Futbol
Fatih Terim: Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Karagümrük-Galatasaray karşılaşmasının 69. dakikasında hakem kararlarına yoğun itirazlarda bulunan Fatih Terim kırmızı kart gördü.

59. dakikada hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından uyarılan Fatih Terim, 69. dakikada ise Linnes’e yapılan müdahalenin faul olduğunu yönünde itiraz edip, hakeme söylediği “Sen nasıl hakemsin?” sözleri sonrası oyundan atıldı.

Terim koridora giderken, “Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, ‘Fatih Hocayı attım’ diye” sözleriyle tepkisini gösterdi.

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Karagümrük 2-1 Galatasaray MAÇ SONUCU | Karagümrük 2-1 Galatasaray

fatih terim galatasaray süper lig
Yayınlanma Tarihi:20:46,