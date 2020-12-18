Digitürk’ten Kulüpler Birliği’ne cevap: Bedel tam olarak ödenmiştir

Kulüpler Birliği gün içerisinde yaptığı açıklamada, ligin yayıncısı olan Digitürk’ün kendilerine ödeme yapmadığını ve bu nedenle maçlarda ilk 60 saniye protestoya gideceklerini duyurdu. Bu gelişme üzerine Digitürk, oynanan maçlar için tüm bedelin TFF’ye ödendiğini açıkladı.

Digitürk’ün yaptığı açıklama şöyle;

“Digiturk olarak, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1’inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği tarafından yapılan açıklamayı büyük şaşkınlıkla karşıladık.

Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz ki naklen yayın lisans haklarının tarafı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’dur. TFF, Digiturk tarafından yapılan ödemeleri alır ve kulüplere dağıtır. Buna göre Digiturk, 2020 – 2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF’ye tam olarak ödemiştir. Öte yandan Digiturk, dünya çapında birçok yayıncının KOVID-19 salgını nedeniyle yapmayı reddettiği 2019 – 2020 sezonu naklen yayın lisans ödemesini, herhangi bir kesinti uygulamadan tam olarak yapmıştır. Ayrıca Digiturk ve TFF, karşılıklı mutabakat çerçevesinde, pandeminin yarattığı zorlukların üstesinden birlikte gelebilmek için, mevcut sezonun geri kalanına yönelik bir ödeme planı üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

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Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yatırımcısı olan Digiturk’e karşı Süper Lig ve 1’inci Lig kulüplerinin bu davranışını dayanaksız ve haksız buluyoruz. Türk Futbolu’nun değerini ve markasını olumsuz etkileyeceği belli olan bu tür eylemler en başta kulüplere zarar verecektir. Buna rağmen, Türk futbol endüstrisinin paydaşlarıyla birlikte, ülke futbolunu yurt içi ve yurt dışında geliştirmek ve tanıtmak için tüm iyi niyetimizle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”